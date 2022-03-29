Россиянам рассказали о подорожании отдыха в Турции

Туроператор Котляр рассказала, что отдых в Турции подорожал на 30-40 процентов

Отдых в Турции для россиян стал дороже на 30-40 процентов, рассказала «Ленте.ру» владелец туристического агентства Майя Котляр. Она назвала причины, по которым заметно выросли цены.

Проживание

Проживание в Турции не подорожало в эквиваленте валюты, то есть турецкие отели не берут за размещение больше денег, чем брали в прошлом сезоне, поделилась Котляр. Однако она объяснила, что для россиян, которые рассчитываются за проживание в рублях, отдых в Турции подорожал соизмеримо курсу рубля по отношению к доллару.

«Проживание подорожало в эквиваленте рублей соизмеримо курсу. Цены в валюте остались, но мы рассчитываемся в рублях, поэтому пересчет идет на текущий курс», — уточнила туроператор.

Авиаперевозки

Отдых в Турции, со слов туроператора, подорожал из-за роста цен на авиаперевозки. Дело в том, что сейчас нет чартерных рейсов, а только регулярное авиасообщение. В виду санкций в страну летает ограниченное количество авиаперевозчиков, объяснила Котляр.

«Перелеты стали гораздо дороже. Если смотреть на горизонте апрель-май на регулярное авиасообщение, цены, в принципе, нормальные, но для жителей регионов, в целом, для массового туризма — они неприемлемые. Например, 40 тысяч за билет, а раньше за 60 тысяч можно было неделю отдыхать в Турции в дешевой гостинице на базе чартеров», — рассказала туроператор.

Кроме того, она отметила, что сейчас нет масштабной перевозки, рейсы до Турции есть только из Москвы и Санкт-Петербурга, то есть жителям регионов придется еще тратить деньги на то, чтобы добраться сначала до столиц.

Ранее риелторы сообщили, что с конца февраля аренда недвижимости в Турции подорожала втрое из-за наплыва россиян. По словам специалистов, спрос на долгосрочную аренду с их стороны вырос в разы с начала спецоперации на Украине.