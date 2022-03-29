Британская разведка заявила об отправке сотрудников ЧВК Вагнер на Украину

Разведка Великобритании: Россия направила на Украину больше тысячи сотрудников ЧВК Вагнер

Внешняя разведка Великобритании заявила, что Россия отправила на Украину сотрудников частной военной компании (ЧВК) Вагнер, пишет ТАСС со ссылкой на страницу британского министерства обороны в Twitter.

В публикации министерства утверждается, что на восток Украины направлено более тысячи сотрудников ЧВК.

24 марта сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции в отношении 59 физических лиц и организаций из России, в том числе против частной военной компании Вагнер.