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Британская разведка заявила об отправке сотрудников ЧВК Вагнер на Украину

Разведка Великобритании: Россия направила на Украину больше тысячи сотрудников ЧВК Вагнер

Фото: Waltraud Grubitzsch / Global Look Press

Внешняя разведка Великобритании заявила, что Россия отправила на Украину сотрудников частной военной компании (ЧВК) Вагнер, пишет ТАСС со ссылкой на страницу британского министерства обороны в Twitter.

В публикации министерства утверждается, что на восток Украины направлено более тысячи сотрудников ЧВК.

24 марта сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции в отношении 59 физических лиц и организаций из России, в том числе против частной военной компании Вагнер.

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Марина Совина
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