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Квартиру в российском городе продали вместе с хозяйкой

В Нижнем Новгороде квартиру продали вместе с имеющей право на недвижимость россиянкой

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Сормовком районе Нижнего Новгорода продали квартиру вместе с хозяйкой. Жительница российского города подарила недвижимость малознакомому человеку, но сохранила за собой право на пользование жильем, пишет «Нижегородская правда».

Речь идет о квартире в центре города, в которой женщина жила с 1982 года. В 2009 году из-за долгов россиянка была вынуждена заключить договор дарения на недвижимость с практически незнакомым мужчиной. Во время подписания документа владелица квартиры настояла на том, чтобы оставить за ней право на пожизненное пользование помещением.

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Спустя время новый собственник продал жилье. Покупатели знали, что приобретают жилье с обременением, но согласились на сделку. Однако потом стали просить бывшую хозяйку добровольно покинуть квартиру. По словам женщины, они предлагали ей денежную компенсацию, но суммы было недостаточно, чтобы купить достойное жилье в городе, а другой недвижимости у пострадавшей нет.

Затем владельцы решили избавиться от россиянки через суд — в заявлении они попросили снять ее с регистрационного учета и выселить. Однако оснований для удовлетворения иска власти не нашли — женщина не отказывалась от прав на недвижимость и прописала этот пункт в договоре дарения. Если новые собственники не подадут апелляционную жалобу, то им придется жить в квартире с бывшей хозяйкой.

В ноябре 2021 года вместе с жильцами решили продать общежитие обанкротившегося завода в Новосибирске. По данным федерального реестра банкротств, в здании было зарегистрировано 44 человека. Трехэтажную постройку площадью 1,7 тысячи квадратных метров собирались продать на аукционе по начальной цене в 9,3 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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