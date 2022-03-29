Раскрыто влияние глобального потепления на океан

Ученые Австралии раскрыли влияние потепления на циркуляцию глубинных вод в океанах

Ученые Сиднейского университета в Австралии раскрыли, что глобальное потепление, которое произошло около 13 миллионов лет назад, значительно ускорило циркуляцию глубинных вод в Мировом океане. О результатах научного исследования, опубликованного в журнале Geology, кратко сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Известно, что океан поглощает четверть всего углекислого газа, который выбрасывается при сжигании ископаемого топлива. Планктонные организмы используют растворенный в морской воде углерод для построения раковин, а после гибели опускаются на дно, где образуют крупнейший на Земле изолированный резервуар углерода. Однако было неизвестно, как глобальное потепление может повлиять на этот процесс.

Исследователи проанализировали данные, собранные при бурении 200 скважин, для составления карты глубоководных осадочных пород. Перерывы в осадконакоплении указывают на сильные глубоководные течения, а непрерывное образование осадочных пород связано с более спокойными условиями. Оказалось, что за последние 13 миллионов лет, когда Земля постепенно охлаждалась, разрывы в отложениях становились все более редкими, то есть глубоководная циркуляция значительно замедлилась.

Перед этим на Земле установился более теплый климат, когда глобальные температуры были на 3-4 градуса Цельсия выше современных, что делало глубоководную циркуляцию более интенсивной. Согласно выводам исследователей, более теплые океаны потенциально более эффективно хранят углерод. Однако для прогнозирования последствий современного глобального потепления и его влияния на Мировой океан необходимы дополнительные исследования.