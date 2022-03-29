Россияне рассказали о желаемой зарплате после окончания вуза

Исследование: 44% россиян хотят получать от 50 до 70 тысяч рублей после окончания вуза

Около половины молодых россиян после окончания учебы рассчитывают получать от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на результаты исследования исследовательского центра «Зарплата.ру».

В частности, такие цифры назвали 44 процента респондентов. Еще 30 процентов готовы получать менее 40 тысяч рублей, а 10 процентов опрошенных заявили, что им неважен уровень дохода и они согласны на любой заработок.

Также россияне рассказали о наиболее привлекательных сферах работы. Так, 17 процентов респондентов признались, что хотели бы заняться своим делом. Работать в сфере искусства и развлечений хотят 14 процентов опрошенных, в IT — 13 процентов, в маркетинге — 12 процентов, в медицине — 11 процентов. Меньше всего молодых россиян интересует работа в образовании и сфере услуг — 3 и 2 процента соответственно.

Кроме того, согласно данным исследования, 68% молодых людей уже работают. Большинство из них трудоустроены в сфере образования и науки — 13%, маркетинге и PR — 10%, в медицине, IT и сфере услуг — по 9%, в бухгалтерии и финансовой сфере, а также среди рабочего персонала — по 7%. Меньше всего молодёжи на текущий момент занято в автобизнесе, юриспруденции и сфере искусства.

В опросе участвовали 1750 жителей России в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что около половины россиян (47 процента) захотели привязать зарплату к курсу доллара или евро. В исследовании отмечается, что сейчас число желающих закрепить зарплату в долларах или евро оказалось максимальным с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32 процента россиян, а в августе 2020-го — 37 процентов.