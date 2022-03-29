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Россияне рассказали о желаемой зарплате после окончания вуза

Исследование: 44% россиян хотят получать от 50 до 70 тысяч рублей после окончания вуза

Фото: Unsplash

Около половины молодых россиян после окончания учебы рассчитывают получать от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на результаты исследования исследовательского центра «Зарплата.ру».

В частности, такие цифры назвали 44 процента респондентов. Еще 30 процентов готовы получать менее 40 тысяч рублей, а 10 процентов опрошенных заявили, что им неважен уровень дохода и они согласны на любой заработок.

Также россияне рассказали о наиболее привлекательных сферах работы. Так, 17 процентов респондентов признались, что хотели бы заняться своим делом. Работать в сфере искусства и развлечений хотят 14 процентов опрошенных, в IT — 13 процентов, в маркетинге — 12 процентов, в медицине — 11 процентов. Меньше всего молодых россиян интересует работа в образовании и сфере услуг — 3 и 2 процента соответственно.

Кроме того, согласно данным исследования, 68% молодых людей уже работают. Большинство из них трудоустроены в сфере образования и науки — 13%, маркетинге и PR — 10%, в медицине, IT и сфере услуг — по 9%, в бухгалтерии и финансовой сфере, а также среди рабочего персонала — по 7%. Меньше всего молодёжи на текущий момент занято в автобизнесе, юриспруденции и сфере искусства.

В опросе участвовали 1750 жителей России в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что около половины россиян (47 процента) захотели привязать зарплату к курсу доллара или евро. В исследовании отмечается, что сейчас число желающих закрепить зарплату в долларах или евро оказалось максимальным с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32 процента россиян, а в августе 2020-го — 37 процентов.

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Ксения Назарова
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