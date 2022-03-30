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Росавиация продлила временный запрет полетов в южные регионы России

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные и центральные регионы России до 7 апреля

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Росавиация продлила на неделю временный запрет на полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России. Ограничения будут действовать до 7 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

«До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — уточнили в агентстве.

Взамен российским авиакомпаниям рекомендовали использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, уточняет Росавиация.

24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга России были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин. Президент США Джо Байден в ответ обвинил Москву в «неоправданной атаке на украинский народ».

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Марина Совина
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