В посольстве Азербайджана высказались о призыве депутата Госдумы к бомбежкам

Посольство Азербайджана назвало недопустимым призыв депутата Госдумы Делягина к бомбежкам

В посольстве Азербайджана в Москве высказались о призыве депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Делягина к бомбежкам нефтяной инфраструктуры страны из-за ситуации вокруг Карабаха. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Посол Полад Бюльбюль оглы донес до сведения руководства ВГТРК, в который входит канал "Россия 1", серьезное недовольство азербайджанской общественности и подчеркнул недопустимость подобных случаев», — сообщили в посольстве.

Там также отметили, что секретарь президиума партии «Справедливая Россия» Олег Шеин направил послу Азербайджана письмо, в котором принес извинения за слова однопартийца «от имени сохранивших здравый рассудок граждан России». Он подчеркнул, что абсолютное большинство россиян воспринимают Азербайджан дружественной страной. Азербайджанский народ он назвал «добрым соседом».

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» депутат Госдумы Михаил Делягин призвал «наказать» Азербайджан за последние действия в Нагорном Карабахе. «Зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Простой вопрос. Нам она не нужна, а она крайне уязвима. Если люди не понимают слов, то, вероятно, им придется начать понимать дело», — заявил он.

Высказывание Делягина прокомментировал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. Он подчеркнул, что слова депутата не выражают официальную позицию России.

На заявление депутата также обратили внимание в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Делягина контролировать свои эмоции. Сам депутат уже принес свои извинения всем, «кто был испуган или обижен, или оскорблен» его словами. Радикальность своих высказываний он объяснил форматом телешоу.