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Российские банки оказались готовы заменить Apple Pay и Google Pay

Большинство российских банков запустят аналог сервисов Apple Pay и Google Pay с 1 апреля

Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Большинство российских банков оказались готовы внедрить отечественный аналог сервисов безналичной оплаты Apple Pay и Google Pay с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, приложение «СБПэй» работает на базе Системы быстрых платежей Банка России. Некоторые участники рынка уже внедрили приложение, например, «Русский Стандар»т и Экспобанк.

Сообщается, что разработчики работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через СБПэй просто приложив смартфон к терминалу — с помощью NFC. Кроме того, россиянам доступен еще один сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы «Мир».

6 марта стало известно, что сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт Visa и Mastercard российских банков. Позже Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в способы оплаты покупок в учетной записи Apple ID, однако 25 марта компания приостановила их поддержку. Аналогичную меру приняла и компания Google.

Марина Совина
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