В Тверской области пройдет посвященный Древней Руси фестиваль

В Кимрском районе Тверской области в районе деревни Топорок с 22 по 24 июля состоится исторический фестиваль «Былинный берег». Об этом сообщает издание «Афанасий Бизнес».

Фестиваль посвящен эпохе викингов и Древней Руси, в его программу вошли турниры, поединки и массовые боевые сражения, ярмарка средневековых товаров, мастер-классы по средневековым ремеслам, конкурсы костюма и вооружения, высадка с настоящей боевой ладьи викингов, огненное шоу.

В музыкальной части фестиваля ожидается выступление известных российских фолк-групп. Ожидается выступление коллективов «Мельница», «Тролль Гнет Ель», «Сколот», «Калевала», «Сварга», Alkonost а также «Кот Баюн».

Ранее сообщалось, что в Майкопе с 27 по 30 мая пройдет XXXI межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры, который будет посвящен 100-летию республики Адыгея. В мероприятии примут участие десятки творческих коллективов Кубанского казачьего войска — отмечалось, что уже принято около 100 заявок из 25 регионов России, а также из Луганской и Донецкой народных республик.