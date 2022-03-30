Конкурент IKEA окончательно уйдет из России

Мебельные магазины JYSK устроят распродажу перед окончательным уходом из России

Датская сеть мебельных магазинов JYSK объявила об уходе из России. Перед закрытием всех торговых точек конкурент IKEA устроит распродажу, сообщает «Интерфакс».

В начале марта ретейлер приостановил производство и продажи на территории России из-за ситуации на Украине. Сейчас в JYSK заявили, что после месяца временного закрытия магазинов стало понятно, что ретейлер окончательно покинет страну. Президент компании Ян Бег подчеркнул, что сожалеет о необходимости принять такое решение. «Мы пришли в Россию с намерением создать отличное предложение для населения страны, и у нас был отличный старт. Однако в текущей ситуации менеджмент и наши собственники не видят альтернатив прекращению операций в России», — пояснил он.

31 марта JYSK временно возобновит работу, чтобы избавиться от оставшихся товаров. Магазины закроются окончательно, как только завершится распродажа. Что касается площадей, на которых расположены торговые точки, компания собирается договариваться с владельцами о «справедливом урегулировании» отношений. В JYSK добавили, что сотрудники получат зарплату в соответствии с законодательством России.

Первый российский магазин JYSK открылся в июне 2020 года в Москве. В настоящее время на территории страны находятся 13 торговых точек сети. Через 10-15 лет ретейлер планировал увеличить их количество до 200 — таким образом, Россия должна была войти в пятерку крупнейших стран для компании.

Ранее появилась информация, что магазины немецкой сети строительных товаров OBI вновь откроются в России в ближайшее время. Об этом сообщил начальник отдела закупок ретейлера Максим Суравегин, однако позже компания опровергла его слова.