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Конкурент IKEA окончательно уйдет из России

Мебельные магазины JYSK устроят распродажу перед окончательным уходом из России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Датская сеть мебельных магазинов JYSK объявила об уходе из России. Перед закрытием всех торговых точек конкурент IKEA устроит распродажу, сообщает «Интерфакс».

В начале марта ретейлер приостановил производство и продажи на территории России из-за ситуации на Украине. Сейчас в JYSK заявили, что после месяца временного закрытия магазинов стало понятно, что ретейлер окончательно покинет страну. Президент компании Ян Бег подчеркнул, что сожалеет о необходимости принять такое решение. «Мы пришли в Россию с намерением создать отличное предложение для населения страны, и у нас был отличный старт. Однако в текущей ситуации менеджмент и наши собственники не видят альтернатив прекращению операций в России», — пояснил он.

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31 марта JYSK временно возобновит работу, чтобы избавиться от оставшихся товаров. Магазины закроются окончательно, как только завершится распродажа. Что касается площадей, на которых расположены торговые точки, компания собирается договариваться с владельцами о «справедливом урегулировании» отношений. В JYSK добавили, что сотрудники получат зарплату в соответствии с законодательством России.

Первый российский магазин JYSK открылся в июне 2020 года в Москве. В настоящее время на территории страны находятся 13 торговых точек сети. Через 10-15 лет ретейлер планировал увеличить их количество до 200 — таким образом, Россия должна была войти в пятерку крупнейших стран для компании.

Ранее появилась информация, что магазины немецкой сети строительных товаров OBI вновь откроются в России в ближайшее время. Об этом сообщил начальник отдела закупок ретейлера Максим Суравегин, однако позже компания опровергла его слова.

Александра Качан
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