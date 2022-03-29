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OBI опровергла возобновление работы магазинов в России

OBI опровергла сообщения о возобновлении работы магазинов в России

Фото: Globallookpress.com

Магазины немецкой сети строительных товаров OBI в России остаются закрытыми. Компания опровергла сообщения о возобновлении работы в комментарии для РБК.

«В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как мы анонсировали ранее», — заявили в OBI.

Ранее сообщалось, что начальник отдела закупок компании Максим Суравегин заявил о работе над устранением технического сбоя, после чего работу магазинов можно будет восстановить. Точных сроков он не назвал, однако отметил, что магазины в Москве и Петербурге должны открыться через несколько дней, а остальные точки — позднее.

OBI заявила о прекращении работы в России 8 марта. Компания выразила глубокую обеспокоенность «трагическим развитием и последствиями» действий России на территории Украины. Всего в России находятся 27 хозяйственных магазинов, в которых работают 4,9 тысячи сотрудников.

Нина Ташевская
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