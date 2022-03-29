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OBI возобновит работу всех российских магазинов

Сеть OBI возобновит работу 27 российских магазинов на следующей неделе

Фото: globallookpress.com

Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI возобновит работу всех магазинов на территории России. 27 торговых точек немецкого DIY-ретейлера вновь откроются на следующей неделе, об этом сообщил начальник отдела закупок компании Максим Суравегин на московском форуме, его слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», — заявил представитель OBI. Он добавил, что российские клиенты смогут сделать первые заказы магазинах сети уже через три дня.

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OBI сообщили о приостановлении работы в России 8 марта. Решение было принято в связи со спецоперацией на Украине. По мнению компании, сложившаяся ситуация оказывает давление не только на граждан, но и на бизнес в стране.

Ранее французский DIY-ретейлер Leroy Merlin заявил о намерении продолжить работу в России вне зависимости от отношений страны с Украиной. Компания также отметила, что не будет штрафовать поставщиков за недопоставки и в ближайшее время рассмотрит запросы на изменение закупочных цен.

Александра Качан
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