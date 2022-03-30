В Минобороны заявили о преступлениях «летучих эскадронов смерти» в Харькове

Минобороны России заявило, что «летучие эскадроны смерти» запугивают жителей Харькова

Украинские националисты организовали в Харькове «летучие эскадроны смерти», которые запугивают жителей Харькова. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель Минобороны рассказал, что террористы националистических батальонов создали «летучие эскадроны смерти». Они изъяли у мирных граждан автомобили повышенной проходимости, которые переоборудовали в «бандермобили». На них националисты разъезжают по улицам города и «ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам».

Генерал заявил о других преступлениях эскадронов: он сообщил, что они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах и прикрываются мирным населением.

«Боевики руководствуются прямым приказом из Киева — использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев — расстреливать их на месте», — сказал он.

Мизинцев добавил, что жители Харькова остаются в заложниках и не могут покинуть город по гуманитарным коридорам, их автомобили обстреливают. Для спасения людей следует ввести меры стабилизации гуманитарной обстановки.

«Обращаемся к руководителям Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и настоятельно просим использовать авторитет и потенциал ваших организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины», — заключил он.

Ранее Мизинцев рассказал, что на Украине остаются более 4,5 миллиона граждан. Их удерживают в качестве живого щита.