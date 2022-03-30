Названы скоромные продукты для замены мяса во время Великого поста

Врач-диетолог Александр Андреев посоветовал в пост вместо мяса есть грибы, орехи и шпинат

Врач-диетолог Александр Андреев назвал продукты, которые на время Великого поста могут стать заменой мясу и позволят не лишать организм необходимых витаминов и микроэлементов. Об этом сообщают «Известия».

Согласно православной традиции, в Великий пост не разрешается есть мясо и его субпродукты, животный жир, молочные продукты и яйца. Андреев посоветовал восполнять недостаток питательных веществ за счет овощей, фруктов и другой скоромной пищи.

Диетолог утверждает, что источником кальция во время поста могут служить шпинат, брокколи, бобы и орехи, железа — шпинат, зеленый салат и цельнозерновой хлеб, а цинка — орехи, грибы, овсяные хлопья, чеснок, спаржа, цветная капуста, черная смородина, картофель и морковь. Витамин C, по словам Андреева, есть в цитрусовых, брокколи, сладком перце, кочанной и цветной капусте, а также в помидорах, а витамин B — в картофеле и злаках.

Эксперт рекомендует разнообразить постное меню за счет хлебных злаков, таких как овес, ячмень, рожь, кукуруза и гречиха, а также овощных и бобовых супов. Овощи следует есть либо свежие, либо в виде салата с заправкой из оливкового масла. Кроме того, по его мнению, в рацион следует добавить морскую капусту, орехи и фрукты.

Ранее сообщалось, что, по мнению иеромонаха Макария (Маркиша), не следует морить себя голодом во время поста. Он утверждает, что в наше время, когда пища в избытке, голод может быть опасен для желудка и нервной системы, а также посоветовал в таком случае, наоборот, есть больше, но ту пишу, которая предусмотрена режимом.