Facebook заплатила за клевету на TikTok

The Washington Post: Meta заплатила консалтинговой фирме за клевету на TikTok

Американская компания Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России), которой принадлежит Facebook (запрещенная в РФ соцсеть), заплатила одной из крупнейших в США консалтинговых фирм Targeted Victory за клевету на TikTok. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, Meta пытается настроить общественность против популярного сервиса с помощью статей о вредных тенденциях в TikTok, которые на самом деле возникли в Facebook. Уточняется, что соответствующие материалы выходят на сайтах крупных региональных новостных агентств.

Сотрудники Targeted Victory стараются внушить американцам, что TikTok представляет серьезную опасность для детей, подростков и общества в целом. В распоряжении The Washington Post оказалась внутренняя переписка компании.

«Мечтаю получить истории с заголовками вроде "От танцев к опасности: как TikTok стал самой вредной социальной сетью для детей"», — говорится в электронном письме одного из сотрудников.

Уточняется, что подобную компанию Facebook проводит из-за потери аудитории — популярностью у молодых людей соцсеть практически не пользуется, а устранение конкурента поможет привлечь новых людей.

Представитель Meta Энди Стоун выступил в защиту компании. «Мы считаем, что все платформы, включая TikTok, должны подвергаться тщательному анализу, соответствующему их растущему успеху», — заявил он.

В свою очередь в TikTok заявили, что «глубоко обеспокоены» новыми сообщениями местных СМИ о предполагаемых опасных тенденциях, которые «не были обнаружены на платформе».

Ранее 21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Незадолго до это Роскомнадзор заблокировал в России Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). Такая мера последовала за информацией о новой политике модерации Meta, разрешающей призывы к насилию в отношении российских военных.

Центр исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ» оценил потери Meta после блокировки Facebook и Instagram. Как посчитали аналитики, убыток компании может составить 2-2,2 миллиарда долларов (187,4 миллиарда — 206,1 миллиарда рублей по текущему курсу) в год.