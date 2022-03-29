Оценены потери Meta после блокировки ее соцсетей в России

В «Сколково-РЭШ» заявили, что Meta может потерять $2 млрд в год из-за блокировки соцсетей

Центр исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ» оценил потери американской компании Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России) после блокировки в РФ принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram. О результатах исследования сообщает Forbes.

Как посчитали аналитики «Сколково-РЭШ», убыток компании может составить 2-2,2 миллиарда долларов (187,4 миллиарда — 206,1 миллиарда рублей по текущему курсу) в год. Сумма была сложена из доходов Meta с каждого пользователя. При этом уточняется, что в России около 66 миллионов юзеров Facebook, а аудитория Instagram — примерно 64 миллионов активных пользователей.

Как заявил руководитель исследований центра Егор Кривошея, «Сколково-РЭШ» оценило потери прямой выручки и не учитывало капитализацию и любые потери косвенных доходов. Соответствующие оценки основаны на прошлых данных о выручке и не учитывают такие показатели как, в частности, активность покупки рекламы в соцсетях в зависимости от страны, темпы размещения рекламы и другие способы заработка.

«Снижение капитализации [Meta] может быть значительно более существенным, но зависит от многих факторов, формирующих ожидания инвесторов и потребителей», — заключил Кривошея.

Ранее платформа по работе с блогерами Perfluence назвала самую популярную у российских блогеров социальную сеть, которой они заменили Instagram. Такой площадкой оказалась «ВКонтакте».

Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России 21 марта. Незадолго до это Роскомнадзор заблокировал в России Instagram. Такая мера последовала за информацией о новой политике модерации Meta, разрешающей призывы к насилию в отношении российских военных.

Перед этим в стране также был ограничен доступ к Facebook. В Роскомнадзоре пояснили, что мера была принята из-за ограничения платформой доступа к российским СМИ.