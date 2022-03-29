Названа самая популярная у россиян соцсеть на замену Instagram

Perfluence заявила, что «ВКонтакте» стала самой популярной соцсетью на замену Instagram

Платформа по работе с блогерами Perfluence назвала самую популярную у российских инфлюенсеров социальную сеть, которой они заменили Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Такой площадкой оказалась отечественная соцсеть «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные исследования Perfluence, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру».

В компании заявили, что провели исследование на выборке из почти 300 тысяч публикаций, сделанных блогерами платформы по всей России. Было выяснено, что с 15 февраля по 16 марта число публикаций в Instagram снизилось на 30 процентов «При этом доля присутствия блогеров в социальной сети уменьшилась не более чем на 15 процентов», — говорится в итогах исследования.

Как отметили в Perfluence, до признания Instagram запрещенной соцсетью инфлюенсеры переводили подписчиков на другие площадки. «Динамика привязки ссылок на дополнительные аккаунты показала, что наиболее популярными [сервисами на замену Instagram] стали "ВКонтакте" (14,27 процента), Telegram (7,55 процента) и "Одноклассники" (1,69 процента)», — сообщили в компании. Вместе с тем в повседневной жизни блогеры, согласно исследованию, продолжили использовать Instagram, многие из них отметили, что охваты не упали.

Meta признали в России экстремистской организацией 21 марта. Суд также запретил деятельность компании на территории страны. При этом уточнялось, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование принадлежащих Meta соцсетей.

Незадолго до этого Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России. Это произошло после того, как стало известно об изменениях в политике модерации соцсети, согласно которым в ряде стран временно решили не блокировать призывы к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. В то же время на заседании суда представители Meta заявили, что компания не осуществляет экстремистскую деятельность и выступает против русофобии.