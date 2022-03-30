Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон проведет еще один разговор с Путиным

Президент Франции Макрон намерен провести новый разговор с Путиным на этой неделе

Фото: Shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести еще один телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом в среду, 30 марта, сообщил официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь, передает ТАСС.

«Президент Путин во вторник обещал вернуться к разговору с президентом Макроном, чтобы обменяться мнениями [по ситуации в Мариуполе]. Вероятно, новый разговор между президентами Франции и России состоится на этой неделе», — рассказал он.

Прошлый телефонный разговор двух лидеров состоялся во вторник, 29 марта, по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле. В частности, Путин информировал французского коллегу о мерах российских военных по предоставлению гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации мирных жителей, в том числе из Мариуполя.

Елисейский дворец до этого не раз инициировал переговоры с Москвой. Президент Франции заявлял, что будет продолжать диалог сколько потребуется, чтобы добиться прекращения огня на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Кремль допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров
Минобороны России опубликовало кадры работы «Искандеров»
Российский врач дала советы аллергикам перед сезоном цветения
Олимпийский чемпион назвал главного виновника проблем России в мировом спорте
В ЛНР уличили Великобританию в нежелании тратиться на поддержку Киева
Каннский фестиваль рассмотрит для участия фильмы трех российских режиссеров
Джонсон возмутился предложением снять санкции с России за прекращение огня
В России смогут строить по две «черные дыры» ежегодно
Россия снизила добычу нефти
Российская пенсионерка захотела стать красивой и осталась с изуродованным лицом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.