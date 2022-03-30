Макрон проведет еще один разговор с Путиным

Президент Франции Макрон намерен провести новый разговор с Путиным на этой неделе

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести еще один телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом в среду, 30 марта, сообщил официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь, передает ТАСС.

«Президент Путин во вторник обещал вернуться к разговору с президентом Макроном, чтобы обменяться мнениями [по ситуации в Мариуполе]. Вероятно, новый разговор между президентами Франции и России состоится на этой неделе», — рассказал он.

Прошлый телефонный разговор двух лидеров состоялся во вторник, 29 марта, по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле. В частности, Путин информировал французского коллегу о мерах российских военных по предоставлению гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации мирных жителей, в том числе из Мариуполя.

Елисейский дворец до этого не раз инициировал переговоры с Москвой. Президент Франции заявлял, что будет продолжать диалог сколько потребуется, чтобы добиться прекращения огня на Украине.