Кадыров заявил об ошибке Мединского на переговорах с Украиной

Глава Чечни Кадыров заявил об ошибке Мединского в формулировке на переговорах с Украиной

Помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский ошибся в формулировке на прошедшей встрече с представителями Киева. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, российская сторона не пойдет ни на какие уступки. «Господин Мединский чуть ошибся, формулировку неправильно сделал. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это никогда не правда», — сказал Кадыров.

Руководитель региона напомнил, что во время войны в Чечне все западные страны «давили на Россию, поддерживали терроризм», но президент закончил войну и восстановил республику, «и мы живем в правовом государстве». «И того желаю украинскому народу», — добавил Кадыров.

Глава Чечни предположил, что в ближайшие несколько дней российские войска «полностью заберут все основные объекты и в последующем зайдут в Киев». «Если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти в гости. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе», — заключил Кадыров.