Отбывающей срок главе секты с «куполами защиты» добавили еще одно уголовное дело

Осужденной за мошенничество главе секты с «куполами защиты» вменяют новое обвинение

Главе секты «Орден пути» Гайве Тихомировой, которая отбывает в колонии срок за мошенничество, добавили новое уголовное дело по статье УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Об этом «Ленте.ру» в среду, 30 марта, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Секта Гайвы Тихомировой прежде всего известна как организация, основные члены которой входили в доверие к женщинам с тяжелым эмоциональным состоянием и убеждали их установить «защитные купола». За свои услуги они получали гонорары на сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Следствие и суд установили, что Тихомирова обладает познаниями в области психологии и имеет высшее психологическое образование. Свою секту она основала еще в 2006 году. Женщина изначально планировала, что ее сообщество для своих целей будет применять насилие к гражданам или причинять им вред другими путями для какой-либо выгоды — например, побуждать людей к отказу от исполнения каких-либо гражданских обязанностей в пользу секты.

Как лидер она определяла основные направления деятельности и развития секты, давала обязательные для исполнения указаний, определяла даты, места и порядок проведения собраний членов «Ордена Пути» и проводившихся на них ритуалов и получала долю прибыли от деятельности секты.

Тихомирова и ее ближайшие соратники внушали рядовым членам секты необходимость приобретения «защитных куполов», якобы защищающих от неудач и дающих защиту жизни и здоровья человека и его близких. Лидер убеждала своих жертв вносить периодические платежи в размере 10% дохода на нужды «Ордена Пути». А при отказе от выполнения распоряжений применяла психологическое насилие и различные психотравмирующие практики, или давала указание подчиненной на применение физической силы. Эти методы способствовали возникновению эмоциональной дестабилизации, которая проявлялась в разных жалобах на психическое неблагополучие, формирование тревожных и депрессивных переживаний вплоть до развития суицидальных мыслей.

Ранее сообщалось, что по обвинению в мошенничестве суд дал Тихомировой 5,5 года колонии общего режима.