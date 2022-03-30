Нижегородские ученые научились по-новому оценивать скорость старения

Ученые ННГУ научились оценивать скорость старения по состоянию иммунитета

Ученые ННГУ имени Лобачевского в Нижегородской области научились по-новому оценивать скорость старения. Об этом в среду, 30 марта, сообщает «Интерфакс».

Как пояснили в вузе, его специалисты вместе с коллегами из Болонского университета (Италия) разработали первые так называемые «иммунологические часы», при помощи которых можно выявить ускоренное старение организма по 38 маркерам воспаления. В частности, в ходе исследования оценивается уровень белков, участвующих в развитии сердечно-сосудистых патологий, болезни Альцгеймера, нейродегенеративных процессах, развитии катаракты и угнетении антиракового иммунитета.

«У здоровых людей наша модель дала оценку возраста, близкую к календарному. У пациентов с хронической почечной недостаточностью иммунная система оказалась на 20 лет старше биологического возраста человека, что говорит о серьезной перестройке процессов в организме», — пояснил один из авторов разработки, проректор по научной работе ННГУ Михаил Иванченко.

По его словам, лабораторные анализы для иммунологических часов проводить технически проще и гораздо дешевле, чем для эпигенетических. Кроме того, данная технология позволяет оценить состояние организма и на иммунологическом, и на генетическом уровне. В результате ученые могут лучше изучить механизмы старения.

Как отметил Иванченко, в настоящее время специалист ННГУ уже начали тестировать свою разработку на базе нескольких российских медицинских центров.