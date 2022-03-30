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69-я параллель

В России упростят запуск «суперсетей»

В Минцифры сообщили, что в России упростят процесс запуска «суперсетей»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России станет проще запускать «суперсети». В частности, упростится процедура получения разрешения на использование радиочастот. О такой инициативе Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Суперсетями» называется концепция, при которой операторы универсальных услуг обязаны предоставлять другим операторам мобильной связи доступ к инфраструктуре, которая, в свою очередь, построена за счет фонда универсального обслуживания. Такой механизм наиболее актуален в труднодоступных регионах России.

В ведомстве отметили, что теперь не будет требоваться экспертиза электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, если не меняются условия излучения. Подобная процедура занимала ранее до полугода, а также была платной.

«Среди других решений, принятых на заседании ГКРЧ, – объявленный в рамках антикризисной программы поддержки телеком-операторов мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и малых населенных пунктов», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в поселке Волочанка на Таймыре впервые появились интернет и мобильная связь. Отмечается, что арктический поселок, в котором проживают около 400 человек, находится в 410 километрах от поселения Дудинка.

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Никита Абрамов
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