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Захарова заявила о планах США превратить Евросоюз «в довесок к НАТО»

Представитель МИД РФ Захарова заявила о планах США превратить Евросоюз «в довесок к НАТО»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что Вашингтон планирует превратить Евросоюз в «довесок к НАТО». Соответствующее сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

«Вашингтон хочет превратить интеграционный проект "ЕС" в довесок к НАТО, в ее "региональный экономический департамент". И уже в новой конфигурации управлять всем западным миром с Капитолийского холма», — написала дипломат.

Представитель МИД напомнила, что на последнем саммите ЕС в Брюсселе президент США Джо Байден открыто призывал НАТО и ЕС договориться между собой об «углублении партнерства» для оборонных целей. По мнению Захаровой, США хочет быть в курсе всех событий, но при этом не хочет развивать Европу, «не хочет видеть ее сильной, единой и самостоятельной».

В качестве аргумента Захарова напомнила об антироссийских санкциях, поддержанном США «Брекзите», что в первую очередь ударило по государствам Европы.

Ранее Захарова заявила, что Россия ответит Бельгии на высылку 21 российского дипломата из Брюсселя. «29 марта МИД Бельгии объявил о высылке из страны 21 российского дипломата. Воспринимаем данное решение как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией. Разумеется, этот недружественный шаг не будет оставлен без ответа», — заявила Захарова.

Марина Совина
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