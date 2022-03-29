Россия гарантировала ответ на высылку дипломатов из Бельгии

Захарова заявила, что Россия ответит на высылку дипломатов из Бельгии

Россия ответит Бельгии на высылку 21 российского дипломата из Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«29 марта МИД Бельгии объявил о высылке из страны 21 российского дипломата. Воспринимаем данное решение как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией. Разумеется, этот недружественный шаг не будет оставлен без ответа», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что Бельгия вышлет из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства. Также о высылке 17 дипломатов по аналогичному обвинению сообщили в Нидерландах.