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Россия гарантировала ответ на высылку дипломатов из Бельгии

Захарова заявила, что Россия ответит на высылку дипломатов из Бельгии

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россия ответит Бельгии на высылку 21 российского дипломата из Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«29 марта МИД Бельгии объявил о высылке из страны 21 российского дипломата. Воспринимаем данное решение как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией. Разумеется, этот недружественный шаг не будет оставлен без ответа», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что Бельгия вышлет из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства. Также о высылке 17 дипломатов по аналогичному обвинению сообщили в Нидерландах.

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Николай Чигасов
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