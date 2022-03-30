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Популярная африканская страна смягчила ограничения для туристов

В Зимбабве отменили ПЦР-тесты для туристов, привитых одобренными ВОЗ вакцинами

Фото: Unsplash

Власти Зимбабве отменили требование о сдаче ПЦР-теста для полностью вакцинированных путешественников. Об этом пишет Zim Live.

Во вторник, 29 марта, на заседании правительства популярной африканской страны было принято решение о смягчении коронавирусных ограничений для прибывающих в республику туристов. Как заявила министр информации Моника Муцвангва, возвращающимся домой жителям и иностранным путешественникам больше не потребуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест при условии, что они имеют прививку от COVID-19 любой из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Невакцинированные туристы для въезда в Зимбабве по-прежнему должны иметь при себе результат ПЦР-теста сроком не более 48 часов.

Ранее в марте сообщалось, что россиянам станут доступны путешествия в еще одну африканскую страну. Так, национальный перевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines анонсировал с 12 апреля возобновление прямых рейсов по маршруту МоскваАддис-Абеба — Москва.

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Дарья Рыбак
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