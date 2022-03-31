СКР возбудил дело после смерти школьницы во время медицинской операции

СКР возбудил уголовное дело после смерти школьницы во время операции в клинике в Одинцове

Следствие возбудило уголовное дело после смерти 14-летней школьницы во время медицинской операции в частной клинике в Одинцове. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 31 марта, сообщил Следственный комитет России (СКР) по

Московской области.

По данным ведомства, это произошло 25 марта 2022 года — в одной из частных клиник медики проводили операцию по удалению аденоидов 14-летней пациентке. В ходе хирургического вмешательства было выявлено нарушение сердечной деятельности. Жизненные показатели ребенка начали падать. Врачи тут же начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти жизнь пациентки им не удалось.

К настоящему моменту следствие провело осмотр места происшествия, из клиники изъяли необходимую медицинскую документацию, были допрошены родители и сотрудники медучреждения. Изучаются медикаменты, использовавшиеся в этой клинике, а также назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертиза, которые помогут установить точную причину смерти. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».