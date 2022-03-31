Стало известно о планах Германии национализировать дочки «Газпрома» и «Роснефти»

Handelsblatt: Германия разрабатывает план по национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти»

Министерство экономики Германии разрабатывает план, по которому могут быть национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти» в этой стране. Об этом стало известно газете Handelsblatt от источников в немецком правительстве, передает ТАСС.

Речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Первая является оператором нескольких крупных газохранилищ в Германии, в том числе и в кооперации с Wingas. Вторая компания — третий по величине игрок на рынке нефтепереработки в стране, владеющий частью акций трех НПЗ в Германии. Общий объем мощностей в долях владения Rosneft Deutschland составляет 12,8 миллиона тонн в год, что превышает 12 процентов всех мощностей нефтепереработки в ФРГ. Операционная деятельность осуществляется дочерним обществом Rosneft Deutschland GmbH.

По информации газеты, без обслуживания со стороны Rosneft Deutschland невозможно осуществлять взлеты и посадки в аэропорту Берлина. Кроме того, компания снабжает топливом автомобили оперативных служб города.

В Gazprom Germania сообщения о возможной национализации пока не прокомментировали. Rosneft Deutschland заявила, что под санкции не подпадает.

21 марта Bloomberg сообщил, что британские власти приготовились временно национализировать «дочку» Газпрома. По данным источника, речь идет об отделе розничных поставок «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тысяч бизнес-клиентов. В компании заявили, что заявления являются сенсационными.