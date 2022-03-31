В Кабардино-Балкарии высадят тысячи буков и ясеней

В Кабардино-Балкарии высадят леса на площади 114 гектаров

В Кабардино-Балкарии до конца 2022 года планируют высадить тысячи новых деревьев на площади 114 гектаров. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил порталу «Это Кавказ» руководитель департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии республики Ханапи Хибиев.

По его словам, работы по восстановлению лесов пройдут в рамках нацпроекта «Экология» в каждом районе региона. Предполагается, что большая часть саженцев будет высажена весной на площади в 91,2 гектара, на оставшихся 22,8 гектара посадки пройдут осенью.

Как отметил Хибиев, основными породами, которые высадят местные специалисты, станут бук восточный, ясень, клен и дуб красный. «На один гектар приходится 3,2 тысячи штук сеянцев и саженцев, а где комбинированные посадки — 1,5 тысячи и более, в зависимости от подроста, который там имеется», — уточнил он.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Экология» в республике высадили 421 тысячу сеянцев древесных пород. Это стало рекордным показателем за всю историю КБР.