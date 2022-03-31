Мастер маникюра описала раздражающее ее поведение клиентов

Мастер маникюра из Великобритании описала раздражающее ее поведение клиентов

Мастер салона красоты из Великобритании описала особенности поведения клиентов, которые раздражают ее на работе. Соответствующий материал публикует The Sun.

Владелица косметического бренда Olive & June Сара Гибсон перечислила главные претензии к посетителям. В первую очередь женщина заявила, что не приемлет регулярные опоздания клиентов, которые создают неудобства для других людей. «Не думайте, что мастер захочет записать вас вновь, если вы постоянно приходите позже, чем положено», — уточнила она.

Кроме того, по словам специалиста, следует воздержаться от похода в салон красоты в случае болезни. Во-первых, клиентам тяжело сидеть полтора часа на одном месте, когда они чувствуют себя плохо, пояснила женщина. Во-вторых, мастеру трудно аккуратно наносить лак на ногти, когда посетитель постоянно кашляет или чихает.

Героиня материала также пожаловалась на женщин, которые самостоятельно избавляются от накладных ногтей или снимают покрытие с ногтевой пластины. «Когда вы неправильно снимаете лак, то вместе с ним отрываете и часть ногтя, что только усложняет работу мастера, — объяснила бизнесвумен. — И не забывайте перед сеансом предупреждать о том, что вам нужно снять старое покрытие».

В заключение предпринимательница настоятельно попросила читателей не писать сообщения на приеме у мастера маникюра, так как таким образом можно случайно испортить свежее покрытие. «Это раздражает абсолютно всех мастеров. Пожалуйста, воздержитесь от общения во время маникюра», — высказалась она.

Ранее в марте американский парикмахер назвала самые ненавистные ей и ее коллегам типы клиентов. К первой категории таковых она причислила людей, которые заявляют, что хотят кардинальных перемен во внешности, однако в действительности к ним не готовы. «Они думают, что хотят перемен, но на самом деле они им не нужны: "Я хочу стать совершенно другим человеком, но вы отстригите, пожалуйста, только полдюйма волос"», — привела пример мастер.