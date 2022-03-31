В Крыму озвучили планы национализировать имущество четырех украинских политиков

Сенатор Ковитиди назвала фамилии украинских политиков, чье имущество национализируют

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала фамилии четырех украинских политиков, чье имущество на полуострове планируется национализировать. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме президента Украины Владимира Зеленского, в список вошли председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Национального банка Кирилл Шевченко, а также председатель Конституционного суда Александр Тупицкой.

«Этот список будет пополняться и дальше», — добавила Ковитиди.

Ранее стало известно, что квартира Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Ялтинском регионе попадет в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму.

После референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав России. Во время референдума подавляющее большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза, а также США отказались признать результаты голосования, посчитав воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона, в свою очередь, эти обвинения отвергает.