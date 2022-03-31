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В Крыму озвучили планы национализировать имущество четырех украинских политиков

Сенатор Ковитиди назвала фамилии украинских политиков, чье имущество национализируют
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди . Фото: пресс-служба Совета Федерации

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала фамилии четырех украинских политиков, чье имущество на полуострове планируется национализировать. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме президента Украины Владимира Зеленского, в список вошли председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Национального банка Кирилл Шевченко, а также председатель Конституционного суда Александр Тупицкой.

«Этот список будет пополняться и дальше», — добавила Ковитиди.

Ранее стало известно, что квартира Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Ялтинском регионе попадет в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму.

После референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав России. Во время референдума подавляющее большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза, а также США отказались признать результаты голосования, посчитав воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона, в свою очередь, эти обвинения отвергает.

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Никита Абрамов
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