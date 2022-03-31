Россияне стали чаще оплачивать покупки через сервис «Оплата одним взглядом»

Почти один миллион клиентов СберБанка подключили сервис «Оплата одним взглядом»

Почти один миллион клиентов СберБанка подключили сервис «Оплата одним взглядом». За год они совершили 500 000 транзакций при помощи сервиса, говорится в сообщении Сбера.

«"Оплата одним взглядом" набирает популярность у клиентов СберБанка. Учитывая сегодняшнюю реальность, в ближайшее время ее востребованность будет только расти. Многие выбирают биометрию как удобный бесконтактный быстрый метод платежа. Сегодня нашей биометрией пользуется уже почти один миллион клиентов. За год они совершили 500 000 транзакций при помощи сервиса. В последний месяц мы наблюдаем рост транзакций на 50 процентов. Кроме того, к проекту активно присоединяются партнеры. На сегодняшний день оплатить лицом можно в супермаркетах сети X5, "Магнит", кафе "Прайм" и "ВкусВилл". Напомню, подключить сервис оплаты могут клиенты СберБанка при помощи мобильного приложения. Оформление и хранение биометрических данных происходит исключительно на стороне Сбера, как и подключение сервиса "Оплата одним взглядом"», — рассказал заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов.

Чтобы воспользоваться технологией, достаточно выбрать пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе «Карты» или «Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. Передача данных происходит онлайн: необходимо следовать инструкции в приложении банка, весь процесс займет менее минуты.

При совершении платежей при помощи биометрического эквайринга на сумму свыше 1000 рублей необходимо ввести пятизначный код безопасности, уже знакомый клиентам СберБанка, которые обслуживаются в банкоматах банка по биометрии.