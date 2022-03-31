В Дагестане захотели создать виноградный питомник

В Дагестане запланировали строительство виноградного питомника

В Дагестане планируют построить виноградный питомник для решения вопроса импортозамещения саженцев. Об этом сообщает ТАСС.

Идею поддержал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Впервые о строительстве питомника высказался председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на площадке форума «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

«С учетом санкций и необходимости принятия мер по импортозамещению озвучено предложение по созданию питомника, которое поддержали и полпред президента в СКФО Юрий Чайка, и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, за что мы благодарны», — сказал Абдулмуслимов.

Стоимость проекта и сроки реализации пока не уточняются, однако подчеркивается, что проект будет финансово емким.