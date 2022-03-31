Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Дагестане захотели создать виноградный питомник

В Дагестане запланировали строительство виноградного питомника

Фото: Unsplash

В Дагестане планируют построить виноградный питомник для решения вопроса импортозамещения саженцев. Об этом сообщает ТАСС.

Идею поддержал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Впервые о строительстве питомника высказался председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на площадке форума «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

«С учетом санкций и необходимости принятия мер по импортозамещению озвучено предложение по созданию питомника, которое поддержали и полпред президента в СКФО Юрий Чайка, и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, за что мы благодарны», — сказал Абдулмуслимов.

Стоимость проекта и сроки реализации пока не уточняются, однако подчеркивается, что проект будет финансово емким.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Великобритания ввела санкции против своего гражданина Сергея Брилева
В ЕС захотели отговорить Китай от поддержки России
Алеся Кафельникова оставила дочь с бабушкой в другой стране ради карьеры модели
Глава Северной Осетии высказался о возможности объединения с Южной Осетией
В Крыму перечислили фамилии лишившихся имущества украинских политиков
Турция оценила возможность отказа от российского газа
Расторгуев прокомментировал новости о плагиате Бейонсе хита «Любэ»
Россиянам назвали действия при обмане с двойными ценниками в магазинах
Сербия признала невозможность сохранения Косово без поддержки России
Хореограф группы Тутберидзе объяснил истерику Трусовой после серебра Олимпиады
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.