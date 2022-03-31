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Китайским компаниям предрекли санкции со стороны США за сотрудничество с Россией

Financial Times: Huawei может столкнуться с санкциями со стороны США за поддержку России

Фото: Global Look Press

Китайским компаниям предрекли санкции со стороны США за сотрудничество с Россией. Об этом пишет газета Financial Times.

По информации издания, такие компании, как Huawei и Xiaomi, могут столкнуться с ограничениями со стороны Вашингтона, если продолжат поставлять в страну технику и поддерживать РФ в сфере телекома, игнорируя санкции. Продукция этих компаний часто содержит полупроводники, созданные при помощи оборудования из США, пишет издание.

Бывший сотрудник министерства торговли США Кевин Вольф заявил, что для производителей из Китая будет невозможно легально осуществлять экспорт в Россию. По его словам, компания вряд ли сможет найти полупроводники, в производстве которых не используется американское оборудование.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что представители стран Евросоюза посчитали предстоящий саммит с Китаем самым сложным за все время из-за кризиса на Украине и разногласий по поводу того, как оценивать действия России. По данным собеседников издания, в ЕС захотели отговорить власти КНР от поддержки России и заявить председателю страны Си Цзиньпину, что помощь Москве «не в его интересах». 

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Марина Совина
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