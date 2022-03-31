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Airbus начал искать замену российскому титану

Европейский производитель самолетов Airbus начал поиски замены российскому титану

Фото: Apichart Weerawong / Reuters

Европейский производитель самолетов Airbus начал искать замену российскому титану, поставки которого могут прекратиться из-за санкций, пишет Bloomberg.

По словам главы европейского подразделения компании Воутера ван Верша, на Россию приходится около половины всего закупаемого Airbus титана. Его нехватка может негативно сказаться на планах производителя выпускать 65 единиц самолетов семейства A320 ежемесячно.

«Мы очень внимательно изучаем ситуацию, чтобы понять, как мы можем гарантировать, чтобы это [прекращение поставок из РФ] не повлияло на нашу цепочку поставок наращивания производства. На данный момент проблем нет», — заверил ван Верш.

Власти Евросоюза разрешили Airbus продолжить закупку российского титана в условиях обоюдных санкций и ограничений. Вместе с тем американский концерн Boeing заявил о намерении полностью отказаться от сырья из России.

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Платон Щукин
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