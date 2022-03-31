В Новосибирске покажут шедевры русской пейзажной живописи

В Новосибирске пройдет выставка шедевров пейзажной живописи

В Новосибирске пройдет выставка «От рассвета до заката», в ходе которой посетителям покажут шедевры русской пейзажной живописи. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, экспозиция из собрания Русского музея откроется в Новосибирском художественном музее уже 31 марта. Всего в ней будут представлены более 50 полотен русских живописцев XIX-XXI веков разных направлений.

«Всех мастеров, работы которых представлены на выставке, объединяет искреннее желание передать красоту величественных сил природы», — отметили в музее.

Так, посетители смогут увидеть картины таких известных художников, как Архип Куинджи, Алексей Саврасов, Илья Репин, Федор Васильев и Иван Айвазовский. Кроме того, они смогут познакомиться и с работами менее знаменитых живописцев, которые также изображали различные природные явления.