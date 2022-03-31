Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Новосибирске покажут шедевры русской пейзажной живописи

В Новосибирске пройдет выставка шедевров пейзажной живописи

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирске пройдет выставка «От рассвета до заката», в ходе которой посетителям покажут шедевры русской пейзажной живописи. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, экспозиция из собрания Русского музея откроется в Новосибирском художественном музее уже 31 марта. Всего в ней будут представлены более 50 полотен русских живописцев XIX-XXI веков разных направлений.

«Всех мастеров, работы которых представлены на выставке, объединяет искреннее желание передать красоту величественных сил природы», — отметили в музее.

Так, посетители смогут увидеть картины таких известных художников, как Архип Куинджи, Алексей Саврасов, Илья Репин, Федор Васильев и Иван Айвазовский. Кроме того, они смогут познакомиться и с работами менее знаменитых живописцев, которые также изображали различные природные явления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Великобритания ввела санкции против своего гражданина Сергея Брилева
В ЕС захотели отговорить Китай от поддержки России
Алеся Кафельникова оставила дочь с бабушкой в другой стране ради карьеры модели
Глава Северной Осетии высказался о возможности объединения с Южной Осетией
В Крыму озвучили планы национализировать имущество четырех украинских политиков
Турция оценила возможность отказа от российского газа
Расторгуев прокомментировал новости о плагиате Бейонсе хита «Любэ»
Россиянам назвали действия при обмане с двойными ценниками в магазинах
Сербия признала невозможность сохранения Косово без поддержки России
Хореограф группы Тутберидзе объяснил истерику Трусовой после серебра Олимпиады
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.