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51-летняя женщина потратила 2,5 миллиона рублей на ЭКО и родила седьмого ребенка

Кимберли Частин из США родила седьмого ребенка в 51 год

Фото: Pixabay

Жительница Миссури, США, потратила 30 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей) на ЭКО, чтобы родить седьмого ребенка в 51 год. Ее историю публикует Metro.

Кимберли Частин родила первого ребенка 35 лет назад, когда ей было 16. До 20 лет американка родила еще двоих детей, после чего решила сделать перевязку маточных труб, чтобы избежать новой беременности. Однако через 10 лет Частин передумала, восстановила проходимость маточных труб и родила еще троих детей.

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Затем женщина повторила операцию по перевязке маточных труб, но после того, как у нее появился новый партнер, передумала и решила забеременеть снова. На этот раз Частин пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. Она призналась, что путь к рождению седьмого ребенка был трудным. Сначала она долго искала врача, который согласился помочь с процедурой, несмотря на возраст пациентки. Затем ей пришлось пройти множество обследований.

В итоге в 51 год Частин родила сына на 32-й неделе беременности. По словам американки, все дети очень дружны, и каждый был рад появлению брата.

Ранее сообщалось, что жительница Сиднея, Австралия, 54-летняя Мэнда Эптон потратила 75 тысяч австралийских долларов на создание семьи мечты и стала матерью-одиночкой в 50 лет. Уроженка Великобритании начала борьбу с бесплодием в 39 лет.

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Евгения Черкасова
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