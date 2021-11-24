Женщина потратила миллионы рублей на создание семьи и стала матерью в 50 лет

Женщина 11 лет пыталась забеременеть всеми способами и в 50 лет стала матерью-одиночкой

Жительница Сиднея, Австралия, 54-летняя Мэнда Эптон потратила 75 тысяч австралийских долларов (четыре миллиона рублей) на создание семьи мечты и стала матерью-одиночкой в 50 лет. Ее историю публикует Daily Mirror.

Уроженка Великобритании Эптон начала борьбу с бесплодием в 39 лет. На тот момент она уже 10 лет состояла в отношениях, но после того как они испортились, женщина рассталась с возлюбленным и продолжила самостоятельные попытки стать матерью.

В течение 11 лет она проходила курсы лечения и пыталась забеременеть всеми возможными способами. «Я начала тратить все доходы и сбережения на лечение бесплодия. В одной из клиник меня направили к психотерапевту, который сказал мне, что я должна смириться с тем, что в 43 года я уже не смогу иметь детей», — отметила Эптон.

За все время лечения она прошла 13 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), только одна из которых привела к беременности, продлившейся всего восемь недель. По словам британки, она была в отчаянии, но мечта стать матерью не оставляла ее, и она решила бороться дальше.

Увидев мучения Эптон, ее подруга предложила ей обратиться в клинику в ЮАР, где она сама проходила лечение. Женщина последовала совету подруги, отправилась в клинику в Кейптауне и выбрала донора яйцеклетки из ЮАР, а донора спермы из Дании.

После подсадки двух эмбрионов, британка вернулась в Австралию. Через семь недель она пришла на плановый осмотр и узнала, что беременна двойней. Эптон рассказала, что первые пять месяцев беременности были трудными из-за сильного токсикоза.

Несмотря на непростую беременность, женщине удалось родить двух здоровых дочек.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании осознанно решила стать матерью-одиночкой в 50 лет, родила дочь и исполнила давнюю мечту. Она призналась, что быть матерью-одиночкой нелегко, но она бы не стала ничего менять.