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Суд арестовал готовившего убийства бомжей подростка из группировки «М.К.У.»

В Краснодаре российского подростка из неонацистской группировки «М.К.У.» отправили в СИЗО

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Краснодаре суд арестовал готовившего убийства и подозреваемого в участии в экстремистской группировке «М.К.У.» российского подростка. Об этом в пятницу, 1 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что молодой человек является членом неонацистской террористической организации, экстремистские материалы которой он активно распространял в интернете. Согласно данным следствия, обвиняемый планировал совершить убийства ведущих асоциальных образ жизни бомжей. По решению суда, подросток на время расследования отправлен в СИЗО.

29 марта школьник был задержан сотрудниками регионального ФСБ. По данным следствия, у подозреваемого были обнаружены огнестрельное оружие и патроны, нож, топор, средства маскировки и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

30 марта сообщалось, что ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У» в 23 регионах России.

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Владимир Седов
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