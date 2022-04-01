Гиперзвуковые ракеты большой дальности поступят на вооружение в Армию США

Армия США получит гиперзвуковые ракеты большой дальности в 2023 году

Армия (Сухопутные войска) США получит на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности. Об этом сообщил начальник штаба Армии генерал Джеймс Макконвилл, передает ТАСС.

Он отметил, что данные ракеты можно устанавливать на военно-транспортные самолеты С-17 и другую авиацию. Также Сухопутные войска США получат первые высокоточные оперативно-тактические ракеты (PrSM), противокорабельные средства средней дальности. Макконвилл уточнил, что поставки ожидаются в конце 2023 года.

Американский военачальник добавил, что в настоящее время проходят испытания вооружений.

В июне армия США продемонстрировала возможный сценарий применения ракеты PrSM, называемой «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (ПВО), например, С-400 «Триумф».