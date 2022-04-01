Популярный сайт знакомств ввел ограничения для жителей России и Белоруссии

Сайт знакомств Badoo отменил Premium подписки для пользователей из РФ и Белоруссии

Популярный сайт знакомств Badoo ограничил доступ к приложению для жителей России и Белоруссии, а Premium подписки были аннулированы для всех пользователей, кроме пользователей Apple App Store. Об этом говорится на сайте сервиса, пишет ТАСС.

«Вынуждены сообщить, что наши веб-сервисы, включая мобильный веб-сервис и версию для ПК, больше недоступны в России и Республике Беларусь», — сообщается на сайте компании.

Уточняется, что Badoo было удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery.

При этом отмечается, что пользователи по-прежнему могут пользоваться текущей версией мобильного приложения, однако функции для них будут ограничены.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России. Сейчас доступ к контенту сервиса имеют только пользователи, успевшие оплатить подписку. Продлить ее жители России не могут.

