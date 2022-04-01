Бастрыкин поручил расследовать информацию об убийстве полицейских в Мариуполе

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать сообщение об убийстве ВСУ полицейских в Мариуполе

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК расследовать озвученную беженцем информацию об убийстве военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает ТАСС.

В сообщении пресс-службы СК отмечается, что факт преступления озвучил «беженец из Мариуполя».

29 марта Министерство обороны РФ заявило, что Киев приказывал нацбатальонам снимать постановочные видео о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных граждан и мародерстве. По словам начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, информацией поделились сдавшиеся в плен украинские военные.