Минобороны заявило о приказах Киева снимать видео с массовыми убийствами

Минобороны РФ заявило о приказах Киева снимать постановочные видео с массовыми убийствами

Министерство обороны РФ заявило, что Киев приказывал нацбатальонам снимать постановочные видео о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных граждан и мародерстве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, такой информацией поделились сдавшиеся в плен украинские военные. Генерал уточнил, что такие материалы преследуют задачу создать негативный информационный фон вокруг специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что украинские войска используют объявляемые российскими военными режимы тишины для восстановления боеспособности и оборудования позиций в жилых кварталах, школах, больницах и детских садах, где мирное население насильно удерживается в качестве живого щита.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. По словам главы Минобороны, российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Украины налаживать мирную жизнь.