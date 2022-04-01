В ДНР назвали число украинских военных в Мариуполе

В Народной милиции ДНР сообщили, что в Мариуполе пока находятся четыре тысячи бойцов ВСУ

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал число находящихся в Мариуполе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, пока в городе остаются четыре тысячи украинских военнослужащих, передает РИА Новости.

По словам Басурина, находящиеся в Мариуполе украинские военные разбиты на три группы. Основная часть, сообщил он, находится на территории металлургического комбината «Азовсталь», остальные — в центральной части города и в порту. «Вот как бы три очага сопротивления, которые существуют», — сказал представитель НМ ДНР.

29 марта стало известно, что силы ДНР взяли под контроль контроль центр Мариуполя. В настоящее время в городе продолжается зачистка от украинских силовиков. Кроме того, бои идут на горловском и донецком направлениях.

За день до этого военнослужащие ДНР пресекли эвакуацию из Мариуполя командира «Азова» Дениса Прокопенко и командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. планировали с помощью вертолета улететь с территории завода «Азовсталь» и покинуть таким образом окруженный город.