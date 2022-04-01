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Потратившую миллионы в Chanel Рудковскую обидело отношение бренда к россиянам

Потратившую миллионы в Chanel Яну Рудковскую обидело отношение бренда к россиянам

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский продюсер Яна Рудковская разочаровалась новой политикой французского модного дома Chanel в отношении россиян. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Знаменитость отреагировала на ситуацию, произошедшую с блогершей Лизой Литвиной в бутике бренда в ОАЭ. По словам инфлюэнсера, сотрудники отказали ей в покупке аксессуара. «С сегодняшнего дня у них постановление, что они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там!» — пояснила девушка.

Рудковскую, которая является клиентом марки более 20 лет, обидело отношение руководства компании к покупателям из России. «Я сидела на их показах на первом ряду — это шок, шок и шок! (...) Все это как-то унизительно», — посетовала звезда и добавила, что потратила на продукцию Chanel миллион евро (94 миллиона рублей).

С аналогичной ситуацией столкнулась блогер Полина Пушкарева. Пользовательница сети рассказала, что хотела приобрести сандалии бренда Chloe французской сети универмагов «Галери Лафайет», однако работники парижского бутика потребовали продемонстрировать документы, подтверждающие, что она не проживает на территории Российской Федерации.

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Майя Пономаренко
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