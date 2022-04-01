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Российская авиакомпания анонсировала прямые рейсы в Египет

Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Сочи в Каир на SSJ-100

Фото: Christina Rizk / Globallookpress.com

Авиакомпания «Россия» анонсировала запуск регулярных прямых рейсов из Сочи в Каир с 7 апреля. Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

Вылеты из Сочи в столицу Египта запланированы на ежедневной основе в 22:30 по местному времени. Обратный рейс будет выполняться в 01:25.

Рейсы будут осуществляться на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Всего на борту 87 мест: 75 в экономклассе и 12 в бизнес-классе.

Ранее египетская авиакомпания Egypt Air заявила о готовности возобновить прямые рейсы в Россию в апреле. Перевозчик нашел способ решить проблему с оформлением страховок на полеты в Россию. Для этого был одобрен законопроект, в рамках которого Министерство финансов Египта может выступать гарантом в обеспечении страховых обязательств.

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Мария Гейн
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