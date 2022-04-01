В Европе из-за санкций застряли тысячи контейнеров с товарами для России

В порту Роттердама из-за санкций застряли 4500 контейнеров с российскими грузами

В крупнейшем порту Европы, расположенном в Роттердаме, застряли 4500 контейнеров с российскими грузами, рассказал Bloomberg главный исполнительный директор порта Аллард Кастелейн. Контейнеры ожидают проверки на предмет наличия подсанкционных товаров, так как Евросоюз запретил экспорт в страну нескольких видов продукции.

По словам Кастелейна, из тысяч контейнеров на каждом прибывающем судне новое законодательство позволяет отправить в страну лишь несколько десятков или сотен. Причиной такого скопления грузов также стал отказ многих контейнерных терминалов и судоходных компаний обрабатывать грузы, предназначенные для отправки в Россию.

Все контейнеры необходимо разделить на несколько групп и провести физический осмотр каждого из них, прежде чем товары можно будет выпустить из порта. Такие проверки повышают стоимость услуг порта Роттердама, так как места для хранения становится меньше, равно как рабочей силы и времени. Кастелейн заявил, что в связи с этим порт может организовать резервные мощности для хранения — так называемую зону ожидания, если количество контейнеров для отправки в Россию приведет к полной блокировке терминалов.

На российское направление приходится значительная часть операций порта — около 13 процентов грузов, ежегодно обрабатываемых в Роттердаме, ориентировано на Россию. Из всех проходящих через порт контейнеров со страной тем или иным образом связаны десять процентов. В частности, в европейском порту обрабатывают экспортную сталь, медь, алюминий и никель из России. Кроме того, через голландский хаб в Европу импортируется около 30 процентов российской нефти, 25 процентов сжиженного природного газа (СПГ) и 20 процентов нефтепродуктов и угля, указано на сайте порта.

Российские грузы столкнулись с проблемами при транспортировке в Европе уже в начале марта, вскоре после начала спецоперации на Украине. Тогда из-за решения таможенных органов Нидерландов и Бельгии приостановить выпуск отправлений в Россию ряд портов, ключевых на товарном маршруте Азия — Европа, перестали загружать или разгружать суда грузами, идущими в Россию или поступившими оттуда.