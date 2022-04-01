Врач из США тайком оплодотворил пациентку своей спермой

Шерил Руссо из США уличила врача в оплодотворении ее своей спермой и получила компенсацию

Жительница штата Флорида, США, через суд получила компенсацию в размере 5,25 миллиона долларов (436,3 миллиона рублей) после того, как уличила врача в том, что он тайком оплодотворил ее своей спермой. Об этом сообщает Daily Mail.

В 1977 году Шерил Руссо, которой сейчас 73 года, и ее муж Питер решили завести ребенка. Поскольку мужчина перенес необратимую вазэктомию, пара воспользовалась методом искусственного оплодотворения.

Процедуру проводил врач Джон Коутс III, а в качестве донора пациентка и ее муж выбрали студента-медика. Его анонимность была очень важна для женщины, так как она не хотела, чтобы кто-то претендовал на ее ребенка. Семья заплатила донору 75 долларов.

Оплодотворение прошло успешно, и женщина родила девочку, которую назвали Барбара. Сейчас Барбаре 44 года.

Когда сыну Барбары исполнилось 15 лет, у него диагностировали проблемы с бедрами. Семья обнаружила, что боль в бедрах появилась в результате генетического недостатка, и Барбара решила выявить причины заболевания. Для этого она прошла тест ДНК. Результаты теста показали, что ее настоящим отцом является Коутс.

После этого Руссо и ее муж подали иск против врача. Они обвинили Коутса в халатности, мошенничестве и других правонарушениях. Один из адвокатов пары, Джерри О’Нил, заявил, что Коутс старался быть ближе к Черил во время ее беременности, хотя между ними сохранялись профессиональные взаимоотношения.

Сначала Коутс отрицал тот факт, что является отцом Барбары, но после дополнительных тестов ДНК он признал, что воспользовался собственной спермой.

Присяжные постановили, что он причинил ущерб, скрыв планы использовать свою сперму. Они также установили, что Коутс нарушил подписанный с парой контракт.

Лицензия врача, который в настоящий момент находится на пенсии, была отозвана в феврале. В отношении него подан еще один иск от женщины из штата Колорадо, которая обвинила его в совершении аналогичного правонарушения в 1978 году.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, женщина подала в суд на гинеколога, который тайно оплодотворил десятки пациенток, оказался ее отцом и стал ее лечащим врачом. Однажды женщина решила сделать ДНК-тест и узнала, что у нее есть как минимум девять сводных братьев и сестер.

