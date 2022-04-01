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Генерал СБУ пытался покинуть Украину по поддельной справке

На Украине задержали генерала СБУ, пытавшегося уехать из страны по поддельной справке

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На Украине задержали генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе, который пытался покинуть страну по поддельной справке. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ведомства, генерал-майор попытался выехать с Украины в Венгрию, используя поддельные документы. В фальшивой справке указывалось, что он якобы не пригоден к службе. Также мужчина «понизил» себя в ранге до рядового.

Ранее бывшая сотрудница СБУ рассказала о дискриминации в ведомстве. По ее словам, на службу с 2010-2011 годов принимают только жителей Западной Украины, а других сотрудников из СБУ «планомерно выдавливали».

24 февраля Россия начала специальную операцию в Донбассе, которая стала реакцией на просьбы о военной помощи со стороны глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ на это украинские власти объявили в стране военное положение.

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Алиса Реброва
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