Политолог разъяснил санкции Японии против России из-за КНДР

Политолог Губин связал санкции Японии против России из-за КНДР с украинским вопросом

Новые ограничительные меры Японии против России из-за нарушения санкционного режима КНДР могут быть связаны с малозначительными нарушениями, о которых Токио сообщал и раньше. Из-за спецоперации на Украине к этому стали внимательнее относиться, предположил в разговоре с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), кандидат политических наук Андрей Губин.

Санкции Японии против четырех российских компаний и трех физических лиц могут касаться небольших нарушений, которые раньше игнорировались, объяснил политолог.

«Сообщения о том, что российские или китайские корабли передают продукты либо топливо в каких-то маленьких партиях в море, либо для личного употребления северокорейских экипажей, достаточно давно поступают с японской, южнокорейской или американской сторон. Вводились ограничения против судоходных компаний. Сейчас мы все можем привязать к украинскому вопросу, но, скорее всего, японская сторона решила предъявить все вместе. Если предположить, что что-то передавалось, то никакого реального эффекта это не несет, это исключительно для жизнеобеспечения экипажей, небольших компаний», — рассказал он.

Все зависит от политической воли — когда-то такие моменты могли не замечаться, им не придавалось значения. Сейчас будет выискиваться любой повод, чтобы лишний раз предъявить какие-то факты. Японцам нужно будет обосновывать свое резко ухудшившееся отношение к России, они будут искать для этого каждую возможность Андрей Губин кандидат политических наук

При этом сближения России и Северной Кореи из-за усиливающегося санкционного давления на оба государства со стороны Запада не стоит ждать. Это невыгодно самой Москве, считает Губин.

«Какого-то политического соглашения у нас не существует. Россия действительно осуждает ракетно-ядерную программу КНДР, будучи постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), голосуя за принятие определенных санкций. Другое дело, что Россия вместе с Китаем выступает против санкционного давления, поскольку режим санкций в отношении Северной Кореи никаких положительных результатов не дал. Потребность поиска альтернативного метода налаживания отношений с КНДР назрела давно. Вероятно, возможностей по смягчению санкционного режима через СБ ООН нет, поскольку США, Великобритания и Франция на это не пойдут», — заключил он.

Япония ввела санкции против четырех организаций, занимающихся розничной и оптовой торговлей, переработкой рыбы и торговлей автомобилями. Под ограничения попало и руководство этих компаний.

Кроме россиян и российских предприятий, Япония наложила санкции на шестерых граждан КНДР.

Ранее Токио ввел запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. До этого были приняты несколько пакетов санкций против Москвы.

