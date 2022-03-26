Россия призвала проявлять сдержанность в ситуации вокруг Северной Кореи

Зампостпреда России назвала текущую ситуацию вокруг КНДР следствием санкционного перегиба

Россия призывает коллег по Совету Безопасности ООН проявлять сдержанность в ситуации вокруг КНДР. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, что Москва предлагает на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога с Пхеньяном в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых обязательств. Евстигнеева отметила, что КНДР не станет отступать от ракетной программы под санкционным давлением. Она также назвала текущую ситуацию вокруг КНДР следствием санкционного перегиба.

Кроме того, по мнению зампостпреда России, дальнейшее усиление санкций против Северной Кореи угрожает ее жителям недопустимыми экономическими и гуманитарными потрясениями. Вместе с тем Евстигнеева напомнила, что инициатива России и Китая по смягчению санкций против КНДР сохраняет силу.

Ранее постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер выразил мнение, что новые санкции Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) против КНДР должны затронуть киберсферу. Он пояснил, что киберсфера позволяет Пхеньяну не только получать доступ к информации, но и остается источником доходов для Пхеньяна.